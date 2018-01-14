​Тюменцам, чьи квартиры сгорели во время крупного пожара, власти помогут снимать жилье в течение года

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев выделил из резервного фонда региона средства на поддержку семей, чьи квартиры пострадали во время крупного пожара в конце новогодних каникул. Так, если у семьи погорельцев нет иного жилья в Тюмени, то они будут получать компенсацию на аренду недвижимости – 15 000 рублей тем, у кого была однокомнатная квартира, 18 000 рублей – у кого была двухкомнатная. Также область оплатит единовременно до 12 000 рублей за услуги риелтора по подбору жилья, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, что 8 января якобы пытавшийся самоубиться гражданин поджег свою квартиру на улице Олимпийской, что привело к крупному пожару, в котором сгорел один человек (он, к слову, помогал спасти поджигателя) и 43 квартиры.