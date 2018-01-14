В России в 2017 году раскрыли 93 процента убийств и 98 процентов изнасилований. Об этом заявил в интервью «Российской газете» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, это высочайшие показатели в российской практике, и подобных результатов позволила добиться реформа, семь лет назад разделившая прокурорский надзор и следствие.
Глава Следственного комитета: в России раскрываемость убийств достигла исторического максимума
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