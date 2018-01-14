​Леонардо ди Каприо снимется в очередном фильме Тарантино. Судя по его исторической основе, опять будет много крови

Оскароносный Леонардо ди Каприо в очередной раз снимется у культового режиссера Квентина Тарантино. Ожидается, что фильм будет посвящен секте «Семья», которую возглавлял умерший недавно Чарльз Мэнсон. Напомним, они в 1969 году убили девять человек, среди которых была беременная жена Романа Полански Шерон Тейт (ее в фильме Тарантино может сыграть Марго Робби, но это неточно). Лео сыграет там стареющего безработного актера, пишет «Медуза».

СМИ полагают, что сюжет фильма будет развиваться в стилистике «Криминального чтива». Выйдет эта лента в 2019 году, в 50-летнюю годовщину тех кровавых событий.