​На Гавайях началась массовая паника из-за сообщения о том, что на них летит ядерная ракета

В штате Гавайи (США) накануне произошел неприятный инцидент – все жители получили сообщения о том, что к ним летит баллистическая ракета, и им нужно максимально быстро искать убежище. Тревога оказалась ложной, но до момента опровержения на 40 минут штат погрузился в панику. Люди искали бункеры, на улицах образовались гигантские пробки, «в штате царили ужас и чувство безнадежности», пишет The New York Times.

Как выяснилось, рассылка тревожного сообщения началась из-за ошибки дежурного в местном аналоге МЧС, который нажал не ту кнопку. А поверили в эту рассылку потому, что в последние месяцы только и говорится о возможной ядерной атаке Северной Кореи на США. Дело в том, что ракета Ким Чен Ына может долететь до Гавайев за 20 минут.