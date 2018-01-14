​Владелец популярного московского ресторана рассказал, как полиция по-новому вымогала у него взятку – в виде скидочных карт

Владелец московского ресторана «Мясо&Рыба» Сергей Миронов опубликовал в сети свой блог, в котором рассказал интереснейшую историю о новом и современном варианте вымогания новой и современной взятки полицией. В пятницу в обед в его заведение приехал целый наряд силовиков из ОВД «Кунцево» и забрали практически всех работников кухни на проверку документов и пробивание по базе. Никакие уговоры и увещевания насчет того, что это разгар рабочего дня, на полицию не подействовал

В отделении, где работников общепита пытались «отбивать» (в юридическом смысле) юристы и кадровики компании, им заявили, что согласятся отпустить сотрудников в обмен на три карты на скидку 50 процентов в этом ресторане – это должен был быть подарок «очень важным людям». «Нет, они, конечно, молодцы, живут всовременном мире: взятки берут по-современному – неденьгами, недажеборзыми щенками, аскидочными картами! Нупросто смех игрех», – пишет Миронов.

В итоге карты полицейским не дали, работников ресторана продержали до 20.00, и даже у нескольких мойщиц нашли поддельные документы о регистрации. На этом история пока закончилась.