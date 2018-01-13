«ВКонтакте» попала в список пиратских ресурсов США

Министерство торговли США внесло российскую социальную сеть «ВКонтакте» (принадлежит Mail.ru Group) в список пиратских ресурсов, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что «ВК» попала в перечень ресурсов, которые, по мнению США, нарушают права интеллектуальной собственности, уже не в первый раз. В черном списке также находятся российские Rutracker.org, Rapidgator.net, kinogo.cc и другие.

И хотя в 2016 году Mail.ru Group подписала партнерские договоры для получения доступа к лицензионному музыкальному и видео-контенту, компания продолжает нарушать авторские права других правообладателей, говорится в докладе торгового ведомства США.