​Полицейские утверждают, что теплые остановки в Сургуте повредили не вандалы

Ранее мы сообщали, что несколько теплых остановок не прошли проверку ежедневной эксплуатацией и были повреждены горожанами из-за недосмотра подрядчика, который теперь восстановит их за свой счет и намеревается избавиться от слабых мест в конструкциях.

Предположение, что разбивают ударопрочные стекла павильонов вандалы, как утверждает заместитель начальника УМВД России по Сургуту Владимир Бабушкин, не верно — все повреждения случайны, и не носят целенаправленного характера.