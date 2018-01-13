​Российских спортсменов предложили отправить на Олимпиаду в форме СССР

Как известно, международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под национальными флагами и в форме национальной сборной из-за обвинений в наличии государственной программы сокрытия допинга. Некоторые спортсмены решили поехать на Олимпиаду в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предложил им на своей форме написать «СССР»:

«… меня, как и многих вас, раздражает, что сборная России поедет под нейтральным флагом. Непонятно, что будет написано на форме. Мое предложение заключается вот в чем. Давайте, напишем «СССР». Страны такой нет. Придраться не к чему. Это будет просто символика. Россия является правопреемником Советского Союза. И самое главное: больше, чем современную Россию, боялись только Советского Союза. Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся! Пускай, наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью: «СССР» и разорвут там всех нафиг! А? Правда!», – сказал Запашный.