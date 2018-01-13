За прошлый год россияне взяли рекордное количество ипотек — сумма займов составила 5 трлн рублей

Согласно статистике ЦБ РФ, ипотечный портфель российских банков к 1 декабря прошлого года достиг пяти трлн рублей. Это рекорд за последние 11 лет.

Ипотечный портфель к началу декабря увеличился с начала прошлого года на 13 процентов — с января по ноябрь 2017-го банки выдали 935 632 рублевых ипотечных кредита.

Аналитики Агентства по ипотечному жилищному кредитованию отмечают, что средневзвешенная ставка рублевой ипотеки снизилась за ноябрь на 0,15 процентного пункта, достигнув минимальных 9,8 процента годовых. Также аналитики отмечают, что впервые за всю историю ставка на вторичном рынке опустилась ниже 10 процентов.

По данным ЦБ, за 11 месяцев прошлого года доля валютной ипотеки во всем объеме ипотечных займов составила лишь 0,03 процента.