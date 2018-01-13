Еще 9 января в США на 87 году жизни умер постановщик фильма «Побег из Шоушенка» Теренс Марш, однако публичное объявление было сделано лишь сегодня. Марш — обладатель двух «Оскаров» — за фильм «Доктор Живаго» и «Оливер». Отмечается, что последней его работой стал «Час пик».