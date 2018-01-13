Семья из Новосибирска поставила рекорд России по разнице в возрасте между детьми. Сыновья Маргариты и Алексея Прокиных — Степан и Артем имеют разницу в возрасте всего девять месяцев и 20 дней.
Данные о рекорде Прокиных уже имеются на сайте Книги рекордов России.
По словам матери детей, после рождения второго сына ее муж узнал в интернете, что до них подобные рекорды ставили только семьи с недоношенными детьми.
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