Семья из Новосибирска поставила рекорд России по разнице в возрасте между детьми. Сыновья Маргариты и Алексея Прокиных — Степан и Артем имеют разницу в возрасте всего девять месяцев и 20 дней.

Данные о рекорде Прокиных уже имеются на сайте Книги рекордов России.

По словам матери детей, после рождения второго сына ее муж узнал в интернете, что до них подобные рекорды ставили только семьи с недоношенными детьми.