​Прямая телефонная линия по трем вопросам пройдет в Сургутском районе 17 января

В администрации Сургутского района 17 января с 10 до 11 часов состоится прямая телефонная линия по вопросам:

1.Лишение родительских прав. Основания и последствия. Порядок восстановления в родительских правах. Проводит: начальник отдела выявления несовершеннолетних, права и законные интересы которых нарушены, управления опеки и попечительства администрации Сургутского района – Ильина Светлана Сергеевна.

2.Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной среды на 2018-2022гг.». Проводит: начальник отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского района – Гагиева Мария Алексеевна.

3.Принятие на учёт отдельных категорий граждан в целях получения в собственность бесплатно земельного участка под ИЖС. Проводит: начальник отдела по работе с гражданами управления по земельным ресурсам департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района - Любимова Анастасия Владимировна.

Звонки будут приниматься по телефону: 52-65-67.