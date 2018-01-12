​Сургутянин во время застолья притворился, что ему плохо, чтобы обокрасть своих знакомых

Накануне к сургутским полицейским обратилась женщина 1982 года рождения. Она сообщила, что у нее украли золотые украшения на сумму порядка 22 тысяч рублей.

Полицейские задержали вора — оказался знакомый супруга заявительницы. Он пояснил, что во время совместного застолья под предлогом плохого самочувствия лег спать в комнате, где украл золотой браслет и цепочку из шкатулки. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Теперь за совершенную кражу он может сесть за решетку на пять лет.