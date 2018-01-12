Крещенские морозы придут в Югру строго по расписанию

Синоптики обещают жителям Югры во второй половине января нормальную погоду, соответствующую климатической норме. Если начало грядущей недели в Сургуте и окрестностях будет снежным и вполне комфортным для середины зимы (6-8 градусов ниже ноля), то уже к следующим выходным снова резко похолодает до минус 24-28 градусов. Самая холодная ночь, как обещает долгосрочный прогноз, придется как раз на празднование Крещения господня – 19 января. Впрочем, низкие температуры редко останавливали северян, решившихся окунуться в иордани на открытой воде и в купелях при храмах. Главное при этом не переоценить возможности своего здоровья.