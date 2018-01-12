​Водителю автобуса, съехавшего в переход у метро «Славянский бульвар», предъявлено обвинение

СК РФ предъявил обвинение водителю автобуса, который въехал в переход у метро «Славянский бульвар», насмерть задавив четверых пешеходов и травмировав еще десять человек.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что следствие доказало, что в момент наезда автобус был исправен. Водителю Виктору Тихонову предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».