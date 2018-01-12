​Utair наградил своих бортпроводниц за спасение жизни человека во время полета

Руководство авиакомпании Utair объявило благодарность трем своим бортпроводницам – Анастасии Шепель, Виолетте Степановой и Анне Ветцель – за спасение жизни пассажира во время рейса. Во время перелета из Москвы в Анадырь 30 ноября 2017 года одному из пассажиров стало плохо и он потерял сознание. Бортпроводницы при помощи оказавшегося в самолете врача-травматолога Владимира Рябухина смогли «откачать» пострадавшего, и в итоге по приземлении он уже чувствовал себя нормально.

«Благодарю Владимира Рябухина и экипаж рейса за помощь пассажиру. Все бортпроводники Utair проходят обучение авиационной медицине и могут оказать помощь во время полета», – передает пресс-служба авиакомпании слова гендиректора Андрея Мартиросова.