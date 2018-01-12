​8999 малышей родились в Сургуте в 2017 году

Всего одного новорожденного не достает до ровного счета в 8000 малышей, родившихся в прошлом году в Сургуте. Как сообщили siapress.ruв Сургутском клиническом перинатальном центре, всего из 8999 малышей на свет в 2017-ом появился 4591 мальчик и чуть меньше девочек – 4408. К слову, рождаемость в нашем городе ежегодно растет. Например, за 2016 год в городе было зарегистрировано 7275 новорожденных. Этот прирост обусловлен не только очередной волной беби-бума, но и желанием будущих мам из других территорий округа доверить роды именно сургутским акушерам. Они, кстати, успешно дежурили и в новогоднюю ночь, приняв роды у шести женщин, чьи малыши решили появиться на свет буквально под бой курантов. Так, с шести вечера 31 декабря до шести утра 1 января 2018-го в Сургуте родились четыре мальчика и две девочки.