Все дома с утепленными фасадами в Тюменской области будут проверены на соответствие противопожарным нормам, пишет Вслух.ру. К этому решению пришла прокуратура по итогам предварительного расследования крупного пожара на ул. Олимпийской, который унес жизнь одного человека и уничтожил 43 квартиры. Огнеборцы полагают, что дом вспыхнул так быстро из-за того, что утеплитель фасада оказался крайне горючим, поэтому теперь огромному количеству домов (и подрядчиков ремонтов) предстоит пройти большую проверку.
Из-за крупного пожара в Тюмени прокуроры теперь будут проверять все утепленные дома в области
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