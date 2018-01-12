Есть 13 стран, куда российские работники МВД могут выехать на отдых, исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки». Как пишут «Ведомости», из них только три не были в составе СССР, и де-факто только четыре подходят для пляжного отдыха. Это – Куба, Китай, Вьетнам и Абхазия. Теоретически на море можно выбраться и в разрешенных для отпусков полиции Азербайджане, Туркмении и Казахстане, но в этих случаях речь идет о Каспийском море, и зачастую курортный отдых там затруднен (а с Туркменией у нас вообще визовый режим).
МВД определило четыре страны, где российские полицейские могут отдохнуть на пляже. Угадайте, какие?
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