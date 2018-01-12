Правительство Югры выделило на исполнение наказов избирателей к депутатам думы округа 70 млн рублей. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей региона. Это решение было принято на заседании правительства под председательством Натальи Комаровой. Деньги будут разделены между департаментами культуры, спорта, образования, молодежной политики и другими, а также направлены целевым образом в 22 муниципалитета.
На исполнение наказов избирателей в Югре пойдет 70 млн рублей
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