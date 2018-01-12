Список школ, закрепленных за микрорайонами Сургута, расширили

Сегодня в 17 30 в образовательных учреждениях Сургута городской департамент образования проведет собрания для родителей будущих первоклашек. Напомним, в этом году запись детей в школы на 2018/2019 учебный год стартует 29 января, и именно в первые сутки горожане обычно берут штурмом портал «Госуслуги». А в прошлом году сургутяне и вовсе дежурили у крыльца, чтобы на всякий случай записаться еще и в «живую очередь.

Дело в том, что в городе есть ряд образовательных учреждений, которые территориально не закреплены за жилыми районами и ведут прием первоклашек в индивидуальном порядке.

И хотя в подавляющем большинстве это гимназии, лицеи и школы с углубленным изучением предметов, наплыв желающих отдать своих чад именно в них (независимо от территориальной доступности) всегда превышает возможности этих учреждений.

Как сообщили siapress.ruв отделе общего образования соответствующего департамента, сегодня на родительском собрании специалисты как раз намерены разъяснить родителям все тонкости поступления в начальную школу тех или иных городских ОУ.

Кроме того, в этом году, дабы снизить социальное напряжение, в горадминистрации официально расширили перечень школ, закрепленных за различными районами города. Это в первую очередь поможет сделать выбор жителям новых микрорайонов, в которых «началки» шаговой доступности просто отсутствуют. Ранее, останавливая выбор на том или ином ОУ, родители нередко фиктивно прописывали первоклашек в «нужных» районах. Возможно, теперь идти на такие меры не придется. Изучаем список по ссылке.

Список муниципальных общеобразовательных учреждений, закрепленных за (микрорайонами) города Сургута можно посмотреть здесь:

https://goo.gl/4obmrF