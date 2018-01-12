​В Ханты-Мансийске с молотка уйдет символ города – знаменитый «чум» «Гостиный двор»

Начинается распродажа активов Фонда поколений Югры, пишет «РБК Тюмень». По информации издания, первым с молотка уйдет один из символов Ханты-Мансийска – знаменитый «чум» напротив дома правительства Югры – «Гостиный двор». Данные о нем уже появились в реестре Российского аукционного дома – реализовано будет само здание площадью более 14 тысяч квадратных метров и земля – 7,5 тысяч «квадратов». О начальной стоимости продажи пока ничего не известно.

На аукционы будут выставлены и другие активы фонда, среди которых, в частности, управляющая компания «Югра Северо-Запад» (управляет элитной недвижимостью в Санкт-Петербурге), состоящая из 13 объектов недвижимости с примерной стоимостью $63 млн, а также лесопромышленный «Завод МДФ», гостиничный комплекс «На семи холмах», домостроительный завод в Ханты-Мансийске и другие.

Продажа этих активов связана с ликвидацией Фонда поколений Югры, чья деятельность стартовала в середине 90-х и была нацелена на существенные выплаты родившимся после 2000 года югорчанам, но в 2017 год его деятельность была признана не подходящей под критерии закона, поэтому он должен прекратить свое существование. Активы фонда поколений было решено раздать молодым жителям округа в честь 25-летия Конституции. Все, кто родился с 1993 года и до сих пор живет в регионе, сейчас могут претендовать на единовременную выплату в 5000 рублей.