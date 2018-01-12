​80 процентов избирателей увидят себя на портале трансляций в день голосования

Избирательная комиссия Югры совместно с ПАО компанией «Ростелеком» провела на рабочеем совещаниеи по вопросам организации видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта текущего года приняли решение об организации трансляций с избирательных участков - более чем 80% избирателей в округе смогут увидеть себя на интернет-портале трансляций.

Напомним, Правительство Российской ФедерацииМинкомсвязь России подготовила утвердило распоряжение от 11.11.2017 №2502-Пр об организации видеонаблюдения и видеотрансляции в интернете с избирательных участков и территориальных избирательных комиссий во время выборов Президента России. При этом ПАО «Ростелеком» определено единственным исполнителем данных работ.

Отметим, что всего в Югре во время проведения выборов будут работать 710 избирательных участков, на 576 самых крупных из них будет организовано видеонаблюдение с трансляцией в сети Интернет. На этих участках будут голосовать около 80 процентов избирателей Югры. В результате этой работы все пользователи Интернета, в том числе зарубежом смогут контролировать ход голосования.

«Работы по строительству новых и подготовке существующих высокоскоростных линий связи в избирательных участках Югры мы планируем закончить до 15 февраля, еще две недели потребуется для установки и настройки необходимого оборудования. Таким образом, уже к 1 марта вся задействованная телеком-инфраструктура для осуществления видеонаблюдения будет готова», - отметил директор Ханты-Мансийского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков.

Система видеонаблюдения будет состоять из двух видеокамер, носителей информации, коммутатора и блоков питания. Для сохранности записи все оборудование будет размещаться в антивандальных шкафах.

«Видеокамеры должны располагаться так, чтобы в поле зрения на участке попадали: увеличенная форма протокола, столы со списками избирателей, места выдачи бюллетеней, КОИБы или ящики для голосования, в том числе – переносные», - пояснил Председатель Избиркома Югры Денис Корнеев.

Кроме того в УИКах камеры должны «видеть» место приема протоколов с участков, место суммирования результатов, место проведения заседания комиссии, а также увеличенные формы сводной таблицы с результатами. Также в поле обзора камер должны попадать места подсчета и гашения неиспользованных бюллетеней.

Трансляция с УИКов и ТИКов будет доступна в сети Интернет на специальной странице портала Ростелекома.

После дня голосования видеозаписи в течение трех месяцев хранятся у оператора, затем передаются в ЦИК, где находятся еще девять месяцев.

Доступ к записям по заявлению в избирком субъекта Федерации смогут получить сами зарегистрированные кандидаты, выдвинувшие их партии, наблюдатели, избиратели, журналисты, находившиеся в день голосования на данном участке или в ТИК.

Добавим, что применение такой масштабной системы видеонаблюдения с трансляцией в сеть Интернет на территории России является беспрецедентной практикой в мире.