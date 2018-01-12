​Большинство россиян отлично отдохнули на новогодних выходных. А вы? // ОПРОС

Согласно данным ВЦИОМ, 73 процента россиян выразили удовлетворение своим отдыхом на новогодних каникулах. Преимущественно люди ходили в гости (42 процента), гуляли на природе (30 процентов) и разъезжали на лыжах и коньках (20 процентов). К слову, до 18 процентов снизилось количество россиян, которые провели все праздники дома – ранее таких было более четверти опрошенных.

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