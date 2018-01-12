Замглавы Сургута: деревянный мост в сквере Старожилов заменят, но надо проголосовать

В бюджет 2018 года заложены средства на реконструкцию моста в правом рукаве «Саймы», однако, по словам замглавы администрации Сургута Романа Меркулова, чтобы подрядчик наконец приступил к работам, придется провести процедуру голосования среди жителей города:

- Да, действительно, в прошлом году потенциальные застройщики не вышли на эту закупку. Возможно, потому что по срокам график работ заходили уже на холодное время. Никто же ожидал теплую зиму. Буквально неделю назад были внесены изменения в условия реализации проектов в рамках программы «Комфортная городская среда», и теперьнесмотря на то, что мы заложили в бюджет этого года строительство данного объекта, необходимо подтвердить голосованием данное решениеПоэтому,пользуясь случаем, хочу обратиться к гражданам, чтобы они приняли участие в этом голосовании на сайте администрации или на (вероятно, там мы предложим дополнительно этот проект).

Это хороший механизм, позволяющий снять вопросы о приоритетах строительства, выяснить мнение большинства. Например, про мост в сквере Старожилов администрацию спрашивают постоянно, а про аналогичный объект в парке «Кедровый Лог» - редко. И несмотря на то, что уже свое решение дали депутаты, все объекты по данной программе («Комфортная городская среда») будут проходить эту процедуру.

Напомним, долгое время данный участок сквера в центре города (за СОКБ и Дворцом торжеств и сквером Старожилов) был заброшен, а деревянный мостик, по которому ежедневно ходят врачи, студенты, пациенты больницы и кожно-венерологического диспансера был в аварийном состоянии. С реконструкцией, а по большому счету заменой этого моста начнется комплексное обустройство набережной правого рукава реки Саймы.