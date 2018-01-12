​Грудинин стал кандидатов в президенты. Его даже поцеловала Памфилова

Сегодня, 12 января, Павел Грудинин стал кандидатом в президенты России от партии КПРФ, пишут «Ведомости». Вручение ему корочки кандидата чуть было не омрачил тот факт, что у него вроде как обнаружились пять счетов в австрийском банке, но обошлось – выяснилось, что все они уже закрыты. В итоге Грудинин стал первым кандидатом в президенты, которого поцеловала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, что Грудинин с 1995 года возглавляет компанию под названием «Совхоз имени Ленина» (при этом он не является членом КПРФ). Ранее он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента, а теперь станет его, хоть и номинальным, но конкурентом.