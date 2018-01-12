​Администрация Сургута призывает владельцев гаражей на Югорской снести их до 29 января // ФОТО

Контрольное управление администрации города информирует владельцев металлических гаражей, размещенных между домом №9 по улице Югорская и домом №25 по улице Озерная о том, что им необходимо освободить земельный участок до 29 января текущего года.

В противном случае администрация подаст в суд на тех, кто не демонтирует свои гаражи, чтобы признать их бесхозяйными. Затем они перейдут в собственность муниципалитета.

По всем вопросам обращаться в контрольное управление администрации города по адресу ул. Восход, 4, каб. 401, 413, 414. Телефоны: 52-83-66, 52-80-22, 52-83-80