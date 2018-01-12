Новорожденный сургутянин ждет родителей

На сайте администрации появилась информация о новорожденном Сергее М., который родился в конце декабря и был покинут своей матерью.
Как отмечается, Сергей «еще очень маленький, поэтому, в основном, спит и ест. В короткие периоды бодрствования малыш хорошо кушает и набирается сил».
Сергею очень нужны понимающие, теплые и заботливые родители.
У ребенка имеются врожденные пороки развития.
Возможные формы устройства: усыновление и опека.
За подробной информацией можно обратиться в Управление по опеке и попечительству администрации города по телефону 52-28-21. Адрес: проезд Советов, дом 4, кабинет 120.
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