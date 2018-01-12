На бутылках со спиртным могут появиться устрашающие фото и выдержки из УК РФ

В России на бутылках с алкогольной продукцией могут появиться иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного. С такой идеей в Минздрав обратилось руководство федерального проекта «Трезвая Россия», сообщает RT.

Авторы проекта считают, что фотографии пораженных алкоголем мозга, сердца или печени станут более сильным стимулом бережнее относиться к своему здоровью, чем имеющиеся надписи о вреде.

Также Минздраву предложили другой вариант — вместо устрашающих фото поместить на бутылки выдержки из Уголовного кодекса, в частности, статьи 151 «Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя».

Ведомство пообещало изучить предложения.