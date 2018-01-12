​Хотите пробежать много километров на лыжах? Открыта регистрация на VI Югорский лыжный марафон

Стартовала регистрация на «Югорский лыжный марафон — 2018», который состоится в Ханты-Мансийске 8 апреля 2018 года. Местом проведения гонки по прежнему станет пойма реки Горная, старт и финиш будет организован около гостиницы Cronwell Resort «Югорская долина».

Ежегодно «Югорский лыжный марафон» собирает более тысячи участников со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Бок о бок с любителями лыжных гонок на старт выходят и титулованные спортсмены – чемпионы мира и победители Олимпийских игр. В прошлом году участником марафона стал король лыж Петтер Нортуг. Несмотря на все величие двукратного олимпийского чемпиона и 13-и кратного чемпиона мира, равных в прошлом сезоне не было югорчанину, триумфатору «Тур де Ски — 2017» Сергею Устюгову.

Как и прежде, организаторы предлагают на выбор три дистанции свободным стилем: 5 км, 25 км и 50 км. Не меняется и сумма стартового взноса. До 25 марта 2018 года она составляет: 400 рублей ( 5 км), 700 рублей ( 25 км), 1 300 рублей ( 50 км). С 26 марта и по 7 апреля стоимость участия увеличится до 500 рублей ( 5 км), 1 000 рублей ( 25 км) и 1 900 рублей ( 50 км). Оплатить стартовый взнос в день гонки, т.е. 8 апреля, вы сможете по следующим ценам: 1 000 рублей ( 5 км), 1 500 рублей ( 25 км), 2 500 рублей ( 50 км).

Помимо этого, участникам предлагается именной нагрудный номер, стоимость которого составит 500 рублей. Оформить печать такого биба можно при регистрации на гонку.

На данный момент оплатить стартовый взнос можно по платежному поручению (для скачивания документа нажмите сюда) в любом банке на территории России. Внимание! За совершение операции банки могут взимать комиссию. Кроме того, оплатить стартовый взнос можно через интернет при регистрации.

Зарегистрироваться на марафон можно на официальном сайте мероприятия по следующей ссылке.