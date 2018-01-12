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Куда вкладывать деньги в 2018 году

Куда вкладывать деньги в 2018 году? Изменится ли что-то в жизни обычных людей в ходе новых реформ в банковском секторе? На эти и другие вопросы отвечает Директор Сургутского филиала БКС Премьер[1] Виталий Раужин.

- Виталий, изменится ли что-то в жизни рядовых клиентов после деления банков на универсальные и базовые?

В жизни рядовых клиентов ничего не изменится. Банки с базовой лицензией смогут осуществлять все основные операции: оформлять вклады, осуществлять денежные переводы, покупать и продавать иностранную валюту, открывать и вести счета и т.д. Ограничения касаются ряда специфических операций. Например, «базовые» банки не смогут открывать клиентам счета в иностранных банках, открывать за границей дочерние организации и т.п. Этими правами будут обладать банки с универсальной лицензией.

- Как людям строить свой бюджет: сберегать или тратить? Куда вкладывать деньги, чтобы получить доход?

С помощью трат бюджет построить не удастся, а сберегать нужно по правилам персонального финансового планирования, с учетом целей, сроков вложений, отношения к риску, а также с учетом общей ситуации в экономике.

В целом, 2018 год не располагает к вложениям в пассивные активы, такие как депозиты и недвижимость. Ставки по депозитам, вероятно, стабилизируются, однако этот инструмент скорее сохранит капитал, нежели приумножит. Выход из ценовой стагнации в недвижимости также не гарантирован, яркой позитивной динамики здесь ждать не приходится.

Спросом у инвесторов, в первую очередь, консервативных продолжат пользоваться облигации крупных российских компаний и ОФЗ. Это понятные, надежные вложения, которые могут приносить доходность выше депозита, к тому же хорошо прогнозируемую.

Рынок акций при отсутствии нефтеценовых и геополитических шоков может выйти к новым максимумам, поэтому определенную часть средств в зависимости от задач и риск-профиля инвестора можно направить на покупку ликвидных акций.

При этом по-прежнему будет выгодно приобретать ценные бумаги на ИИС – индивидуальный инвестиционный счет. При соблюдении условий он позволит получить 13% на вложенную сумму дополнительно к результатам инвестиций в виде налогового вычета либо же освободить всю полученную прибыль по итогам владения счетом.

- Какие изменения в банковском секторе ждут нас в 2018 году?

В 2018 году мы прогнозируем дальнейшее снижение кредитных ставок на фоне планов ЦБ РФ по постепенному сокращению ключевой ставки до 7%. Ставки по вкладам также могут показать некоторое снижение, но в целом проценты по депозитам должны стабилизироваться.

- Изменится ли что-то в сфере жилищного кредитования?

Снижение ставок, общая стабилизация в экономике и широкий выбор предложений продолжат поддерживать спрос на ипотеку на высоком уровне. При этом, учитывая недавно озвученную позицию Банка России, может резко сократиться количество предложений ипотеки без первого взноса, а также с минимальным взносом (менее 20%), что связано с высокими рисками для банков в перспективе.

На правках рекламы

[1] Наименование «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №101 от 15.12.2014 г. в качестве товарного знака (знака обслуживания) и ООО «Компания БКС» (лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия) для идентификации предоставляемых услуг.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 103, комментариев: 0


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