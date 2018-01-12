​Тюмень и Ханты-Мансийск отчитались о туристических успехах. Все хвастаются цифрами в сотни тысяч человек

Столицы тюменской «матрешки» подводят итоги своих туристических достижений. Так, выяснилось, что за прошедшие каникулы новогоднюю столицу России Ханты-Мансийск посетили более 30 тысяч туристов, а вообще в праздничных мероприятиях приняли участие более 150 тысяч жителей региона и гостей со всего мира. Как рассказал замгубернатора Югры Алексей Забозлаев, в столицу округа приезжали граждане Франции, Италии, Испании и других стран. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин поблагодарил всю команду, которая работала на организацию большого праздника. Следующей новогодней столицей России станет Тула.

Тюмень так же отчиталась об успехах – по информации пресс-службы губернатора на территорию области за десять новогодних дней приехали более 200 тысяч человек, из которых только 46 тысяч – экскурсанты. В основном потоки туристов поделили Тюмень и Тобольск. В последнем народ массово валил в комплекс «Абалак», Тобольский кремль и Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, а также театр имени Ершова.

Что касается Тюмени, то там был и культурный, и активный отдых. Только в одном Тюменском драматическом театре за праздники побывало 21 тысяча любителей культуры и искусства. Остальные – катались на 116 ледовых площадках и гуляли по красиво оформленному городу.