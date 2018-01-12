​Около 160 тысяч молодых югорчан получат 5000 рублей от правительства округа без заявлений и заморочек

В ближайшие три месяца 160 тысяч молодых югорчан получат по 5000 рублей от правительства округа с максимальным комфортом – то есть без бюрократических процедур, заявлений и прочих заморочек. В основном это те молодые люди, которые так или иначе состоят на учете в социальных службах региона. Об этом рассказала директор департамента соцразвития Югры Светлана Давиденко.

Остальные получатели единовременной выплаты (это еще более 300 тысяч жителей округа) должны заявить о своем праве на 5000 рублей при помощи МФЦ или портала Госуслуг. СИА-ПРЕСС публиковал по этому поводу две инструкции – читайте первую и вторую.