​Сироты в Югре будут получать социальную пенсию. Довольно существенную

В России введен новый тип социальной пенсии – для детей, оба родителя которых неизвестны. Об этом рассказала замуправляющего отделения Пенсионного фонда РФ в Югре Ольга Турнаева. В нашем регионе такие дети-сироты (их сейчас на территории округа 71 – к слову, меньше, чем в среднем по России) с января начнут получать ежемесячно по 15 102 рубля. Для несовершеннолетних эта выплата будет падать на счет учреждения, которое его опекает. Эта социальная пенсия предусматривается до 18 лет, но может быть продлена до 23 лет в том случае, если сирота продолжит очное образование.