​В Тюмени ребенок расковырял межквартирную стену. Пальцем // ФОТО

Курьезный случай произошел в Тюмени: маленький мальчик за новогодние каникулы расковырял пальцем межквартирную стену. Это произошло в одном из домов известного жилого комплекса «Европейский», пишет 72.ru. Как рассказывает портал, слышимость в той квартире и без того оставляла желать лучшего, а тут у жильцов окончательно оформилось подозрение, что эта стена не очень капитальная – иначе сделать в ней углубление примерно в один сантиметр пальцем было бы проблематично.

Теперь семье предстоит разбирательство с застройщиком – компанией «Брусника», которая пока воздерживается от комментариев и ждет результатов экспертизы.