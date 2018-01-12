В 2017 году Сургут перевыполнил план по вводу жилья

По итогам 2017 года в Сургуте ввели в эксплуатацию 21 многоквартирный жилой дом в мкрн 1, 20А, 23А, 24, 28, 30, 31Б, 33, 35, 37, 42, 44 и поселке Дорожный общей площадью иных помещений (с учетом лоджий и балконов) – 296 203 м. кв., в том ИЖС – 4828 кв. м. Как сообщили журналистам в городской администрации, это существенно выше и показателей 2016 года, и запланированных к вводу объемов. По словам заместителя главы Сургута Романа Меркулова, перевыполнить план в 270,3 тыс. м. кв. удалось во многом благодаря вмешательству властей в завершение строительства «проблемных» объектов, таких, как например, дом с «обманутыми дольщиками» возле ТРЦ «Вершина». Также минувший год был богат на введение крупных жилых комплексов, в том числе и многоквартирных жилых домов (888 квартир сверх плана), и коттеджных комплексов, как например, в поселке Дорожный. Теплая зима также позволила застройщикам не снижать темпы и успеть обрадовать своих новоселов буквально за несколько дней до наступления Нового года.