Пол-литровая бутылка коньяка подорожает до 500 рублей

Минимальная розничная цена на коньяк в этом году может составить 500 рублей за пол-литра, сообщают «Известия» с ссылкой на заявление главы департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Евгения Ахпашева.

Ведомство решило инициировать изменение минимальной розничной цены на этот алкоголь после того, как оно неоднократно получало от производителей информацию, что нынешняя цена (371 рубль за 0,5 литра) позволяет изготавливать фальсифицированную продукцию, на долю которой приходится 60 процентов рынка.