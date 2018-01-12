​В России установился новый рекорд по продажам смартфонов

В прошлом году продажи смартфонов в России выросли на пять процентов до 28,5 млн шт., сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные, предоставленные компаниями «М.видео», «Евросеть» и МТС.

Представители всех трех ритейлеров отмечают, что это новый исторический рекорд. Ранее наилучший результат продаж был достигнут в 2014 году, когда в России было продано чуть более 27,5 млн аппаратов.

Эксперты объясняют бум продаж смартфонов тем, что россияне охотно покупают их в кредит, а также всевозможными новыми финансовыми инструментами, которые предлагают продавцы (кэшбэк, дополнительные бонусы и прочее).