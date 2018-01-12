​Минобрнауки отправил на доработку учебник, в котором «кровавый путч в Киеве назвали революцией»

Очередное торжество патриотизма свершилось накануне в министерстве образования и науки. Научно-методический совет ведомства отправил на дополнительную экспертизу учебник по истории России от начала XX до начала XXI века от издательства «ДРОФА» из-за того, что украинские события 2014 года в нем были названы «революцией». Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков дал им более точную характеристику (видимо, он желал увидеть ее же в учебнике) – «кровавый путч в Киеве».

Так или иначе, председатель Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась, назвала подачу исторического материала «провокационной» и попросила минобрнауки этим делом подробно заняться, что они и делали.

Как пишет «Эхо Москвы», издательство «ДРОФА» теперь готовит мотивированный ответ на претензии министерства и сенаторов.