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​Владимир Путин назвал проколом попытки США продвинуть «того персонажа» на выборы в России // ВИДЕО

Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами крупных СМИ заявил, что руководство США пыталось продвинуть Алексея Навального (разумеется, его фамилию президент не назвал) на выборы главы государства 2018 года. «Спалились» американцы на том, что устами Госдепа выразили обеспокоенность в связи с «применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам», пишет «Медуза».

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации <…>, говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны», – сказал по этому поводу Путин. Он также подчеркнул, что сами американцы не очень любят, когда кто-то пытается влезть в их внутренние дела (см. историю о якобы вмешательстве России в выборы президента США), но почему-то сами этим регулярно занимаются.


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Сегодня в 09:27, просмотров: 329, комментариев: 10


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Комментарии:
Dylan
не нравится
Сегодня в 09:57
Выводы, которые напрашиваются после таких высказываний:
1. Нет ни единого доказательства тому, что госдеп продвигал Навального.
2. Навальный отличается от остальных, хотя бы, потому, что протестные митинги по всей стране собирал, ездил по городам, встречался с избирателями, имеет неплохой уровень поддержки.
3. Путин боится вслух произносить фамилию Навального.
4. Путин боится участия Навального в выборах.
5. Путин использует пропагандистские приемы времен СССР, чтобы оправдать свои страхи.
Серж
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Сегодня в 10:00
Не порите чепухи, Киса! Смешно читать, право.
Roks
не нравится
Сегодня в 10:26
Навального то мы знаем, он часто звучит в криминальной сводке........ а кто такой Путин? ... Бох его знает
Серж
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Сегодня в 10:45
Да, Путин прямо мочится от страха от имени Навального! Ну, ребята, перестаньте смешить людей. А воришку Лёху и вправду америкосы подставили, И круто!
Roks Серж
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Сегодня в 11:02
Ну допустили Навального до выборов и получил Лёха два процента.... а получилось, мерзко --- Вова-трус
444 Серж
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Сегодня в 11:19
Да-да... Собянин тоже "прям мочился от страха" и решил допустить Навального до выборов мэра Москвы. Ему говорили, что тот наберет "максимум два процента". И что? С запретом агитировать в СМИ и на телевидении, с официальным запретом на наружную рекламу Навальный набрал около 30%, а невылезавшему из телевизора Собянину со своими согнанными подневольными бюджетниками и работниками любых предприятий, получающих малейшие заказы от бюджета, чтобы не было второго тура просто уже с непредсказуемым результатом, пришлось любыми способами накручивать себе нехватавшие до пятидесяти три процента по деревням свежеприсоединенной "новой Москвы", выдавшими просто-таки с чеченские результаты.
Вова не трус, Вова умный, Вова свою власть не отдаст никому, ни за что и никогда...
444
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Сегодня в 11:33
Я не пойму одного. На верхнем фото худой человек с вытянутым лицом, на нижней заставке некто с круглым лицом и широкой нижней челюстью. Ну ладно, поправился бы. Ну, в скулы там чего впрыснул. Но кости челюсти-то зачем и чем этот персонаж накачал до неузнаваемости?
Серж
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Сегодня в 11:59
С Новым годом, 444! Ох, нелёгкие для вас наступают 2,5 месяца. Скрипите зубами,стукайтесь головами об стенку, лгите, поливайте всех разной дрянью, толку не будет. Поберегите нервы. Вам ещё же жить, 444! Если не свалите, конечно, что было бы очень хорошо. И стал бы чи ще воздух в России.
Швондер
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Сегодня в 13:00
А тебя Серя с наступающими нелегкими тремя неделями до серьезного карачуна нашему ворью - кремлевского доклада... Вот в феврале и поржешь
444 Серж
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Сегодня в 13:09
Ложь это ваше с Путиным богатство. Именно из-за постоянной лжи вы сбежали с СИАПРЕСС. Потому что безнаказанно лгать, повторять чужую циничную ложь, исходить ненавистью тут не получалось. Вот и бережете теперь нервы в государственном пропагандистском подцензурном издании. А воздух на СИАПРЕСС после вашего ухода чище действительно стал. Лицемерия поубавилось, не нашлось второго такого уникума, у которого глубокомысленные восторги высокой поэзией плавненько, без усилия и практически без паузы в конце концов выливались в потоки мракобесия, лжи и ненависти с криками "распни его! распни!"
Я только не понимаю, что вы-то начали 2018-ый год с появления в костюме приведения на этой площадке? Вам публиковаться негде? Или обсуждать происходящее в стране не с кем в вашем ликующем вставшем с колен в определенную позу паноктикуме? Или захвачены интригой, все-таки волнуетесь за лично отбирающего себе конкурентов для участия в фарсе владимвладимыча, вдруг не "выберут" болезного? Или просто невмоготу уже молчать в тряпочку, пережевывать патриотическую жвачку, хочется с настоящими людьми пообщаться?

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Мнения

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