​Владимир Путин назвал проколом попытки США продвинуть «того персонажа» на выборы в России // ВИДЕО

Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами крупных СМИ заявил, что руководство США пыталось продвинуть Алексея Навального (разумеется, его фамилию президент не назвал) на выборы главы государства 2018 года. «Спалились» американцы на том, что устами Госдепа выразили обеспокоенность в связи с «применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам», пишет «Медуза».

«Тот персонаж, о котором вы упомянули, — он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации <…>, говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны», – сказал по этому поводу Путин. Он также подчеркнул, что сами американцы не очень любят, когда кто-то пытается влезть в их внутренние дела (см. историю о якобы вмешательстве России в выборы президента США), но почему-то сами этим регулярно занимаются.