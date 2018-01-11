​Центризбирком заново распределит электронные урны

Кремль остался недоволен распределением КОИБов-2017 (электронных урн для голосования нового поколения), за которое отвечает Центризбирком, сообщает «РБК» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента

Согласно первому решению, урны должны были направить в основном в города и столицы регионов, в ущерб областным территориям. По словам одного из источников это вызвало недовольство администрации президента, где посчитали, что надо было «тонко «размазать» КОИБы по всему региону».

«Стоит задача провести выборы честно и прозрачно, поэтому необходимо распределить КОИБы в каждом субъекте по максимуму, чтобы потом не обвиняли (власть) во вбросах», — сказал другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

Справка:

КОИБы — комплексы, состоящие из пары сканеров и принтера — начали широко использовать на региональных выборах 2010 года. В то время ЦИК разработал требования к комплексам, в которых была обозначена их желаемая стоимость — от 30 до 40 тыс. руб. за один комплекс. Перед единым днем голосования 10 сентября 2017 года ЦИК объявил конкурс на разработку электронных урн нового поколения — КОИБов-2017. От комплексов предыдущих поколений они отличаются, помимо прочего, наличием сенсорного экрана и встроенным термопринтером. В итоге два контракта на их разработку на общую сумму более 920 млн руб получил МГТУ им. Н.Э. Баумана. Они поставят 4,5 тыс. электронных урн.