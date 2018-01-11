​Обвиняемого в совершении поджога дома в Тюмени арестовали на два месяца

Обвиняемый в совершении поджога квартиры в жилом доме в Тюмени взят под стражу, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на решение суда.

Согласно данным пресс-службы СК РФ по Тюменской области, ранее по подозрению в совершении данного преступления был задержан житель города 1981 года рождения. Ему после проведения следственных действий предъявлено обвинение по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«По решению суда мужчина арестован на два месяца. Далее срок может был продлен», — сообщили РБК Тюмень в управлении. Однако расследование уголовного дела продолжается.