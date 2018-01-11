​Партия Навального начала седьмую регистрацию в Минюсте

Партия прогресса в седьмой раз начала процедуру регистрации в Минюсте России, сообщает «Meduza».

Информация об этом появилась в блоге оппозиционера Алексея Навального, возглавляющего партийное объединение.

Оргкомитет партии соберется 11 января, а учредительный съезд запланирован на 3 марта.

«Мы отдаем себе отчет, что партийный формат политической борьбы далеко не всем кажется комфортным и эффективным. Тем не менее, огромному количеству людей партия нужна. Нужен механизм участия в выборах. В региональных в первую очередь. Скажем так: это будет партийное крыло нашего большого народного движения», – пишет Навальный в своем блоге.