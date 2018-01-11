​Кремль дал оценку влиянию ускоренного повышения МРОТ на экономику

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что экономическая ситуация позволит без какого-либо ущерба довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума к 1 мая, сообщают «Ведомости».

«Позитивные события [в экономике], имеющиеся ресурсы позволяют сделать это даже раньше того, что было запланировано», – сказал Песков

Песков уверяет, что реализация такой меры не способна ухудшить ситуацию с бюджетом и экономикой. «Таких опасений нет, потому что все тщательно прорабатывается экспертами и в кабинете министров. Безусловно, подобные решения озвучиваются после тщательной проработки», – заверил представитель Кремля.