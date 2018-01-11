​Фильм о допинге в российской олимпийской сборной номинирован на премию американской Гильдии режиссеров

Фильм «Икар» о допинге в российской олимпийской сборной, который был снят Брайаном Фогелем, номинирован на премию Гильдии режиссеров США в номинации «лучший документальный фильм», сообщает «Meduza».
Главным героем фильма Фогеля является бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
Список номинантов опубликован на сайте гильдии.
Согласно заявлению хакеров, возглавив комиссию Всемирного антидопингового агентства Макларен отстаивал не идеалы чистого спорта, а добивался расширения влияния WADA на МОК. Незадолго до публикации второй части скандального доклада Макларена он получил заказ - добиться дисквалификации России на Олимпиаде."