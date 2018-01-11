​Министерство иностранных дел раскрыло, почему Госдеп США не рекомендует американцам приезжать в Россию. И это реально смешно

МИД России устами своего представителя Марии Захаровой раскрыл тайну, которая стоит за внесением нашей страны в список опасных для посещения гражданами США (в этом реестре Россия оказалась наряду с Нигером, Пакистаном, Гондурасом, Венесуэлой, Ливаном и Турцией). Так вот оказывается, что это сделано Госдепом для скрытия от своих граждан факта, что «никакой ненависти или негативных эмоций» в России к ним никто не испытывает, пишет newsru.com.

«Если граждане США будут массово приезжать в Россию, то своими глазами смогут увидеть, что ничего из того, чем их обычно пугают американские официальные лица, нет и в помине», – рассказала Мария Захарова. Далее она рассказала, что если правда раскроется, то американские политики больше не смогут обманывать своих сограждан по поводу России.

Напомним, что, согласно декабрьскому опросу «Левада-центра», 68 процентов россиян считают США врагом России. А отечественный МИД в феврале 2017 года предупреждал наших соотечественников, что поездки в США могут быть чреваты опасностями – задержаниями или арестами по запросу местных правоохранительных органов или спецслужб.