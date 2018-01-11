Три пожара, две «дорожки», 2360 звонков, а в целом все спокойно

Новогодние праздники в Сургутском районе прошли спокойно, сообщат пресс-служба администрации муниципалитета. В праздничные дни в Сургутском районе произошло три пожара, два из которых в дачных кооперативах «Заречный» и «Феникс», третий – на транспорте. Во всех случаях пострадавших не было. На дорогах района в двух авариях пострадало четыре человека.

В сравнении с прошлым годом нынешние праздники прошли спокойно. Ежедневно спокойствие жителей Сургутского района охраняли триста пятьдесят спасателей и сто спецмашин. В период праздников службой ЕДДС обработано 2360 звонков.

По словам начальника управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Владимира Анискина, проведена серьезная профилактическая совместно с полицией и органами дознания. Накануне праздников на территории района был введен особый противопожарный режим. Места продажи пиротехнических изделий были проверены на соответствие и наличие сертификатов. Нарушений не выявлено. Пострадавших от запуска петард на территории района не было.