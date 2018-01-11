​Обеим штраф: продавщицы из Сургутского района продали несовершеннолетним пиво и сигареты

В Сургутском районе полицейские за сутки выявили несколько фактов продажи спиртного и табачных изделий несовершеннолетним.

Так, в магазине по улице Новоселов деревни Русскинская продавец продала несовершеннолетнему бутылку пива. А в магазине по улице Строителей Федоровского продавец отпустила подростку пачку сигарет. Ни один из указанных сотрудников не поинтересовался возрастом своих покупателей.

В итоге первой из них грозит штраф до 50 тысяч рублей, а второй — до пяти тысяч.