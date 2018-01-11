​Ученые: зимний набор веса провоцирует недостаток солнечных лучей

Журнал Scientific Reports опубликовал результаты исследования, в котором говорится, что подкожный жировой слой способен уменьшаться под воздействием солнечного света.

Ученые выяснили, что солнечные лучи определенной длины проникают под кожу и воздействуют на липидные капли. В итоге последние уменьшаются и выходят из жировых клеток.

Таким образом исследователи получили подтверждение, что недостаток солнечного света, характерный для севера, провоцирует организм накапливать липиды и приводит к зимнему набору веса. Однако необходимая для похудения интенсивность и продолжительность воздействия солнечного света еще не определена.