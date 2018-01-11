В 2018 году выставка социальных проектов пройдет в новом, электронном, формате. Посмотреть каждый из них можно по ссылке: www.surgut-nko.ru.
Шувалов рассказал, в каком формате пройдет выставка социальных проектов // ВИДЕО
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 16:22, просмотров: 203, комментариев: 1
А интерес предствляет позиция СО НКО, вернее их руководителей, которая всегда идет в русле движения "партии и правительства" и городской администрации. Мало очень мало независимых НКО в городе. Многие имеющие независимую точку зрения уже не выставляются. Ибо поддержку получают те, кто имеет "правильную" точку зрения, идущую в русле видения администрации.
Сам давно не заявляюсь, не хочу быть статистом, ибо тень Товарища Сталина, парит надо мной!
Да просвещением занимаюсь того, чего не признают на уровне округа и города.