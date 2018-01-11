​Шувалов рассказал, в каком формате пройдет выставка социальных проектов // ВИДЕО

Статья дня. Наталья Мысникова: «Сделать настоящий офис класса А очень сложно. В Сургуте таких единицы»

В то же время многие потенциальные арендаторы вообще не проверяют наличие всех этих параметров у офисных центров, которые позиционируют себя как «класс А».